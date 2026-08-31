Надежда Стрелец засудила блогера Лили Аспен за разборы ее интервью

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск журналистки Надежды Стрелец к блогеру Лилии Ниловой, более известной под псевдонимом Лили Аспен, сообщает Super.

Поводом для судебного разбирательства стало нарушение авторских прав — Нилова использовала в своих роликах фрагменты интервью Стрелец без ее разрешения. Речь шла о беседах с известными людьми, среди которых были Ляйсан Утяшева, Ольга Бузова, Ксения Бородина и Сергей Бурунов.

До подачи иска Нилова отказалась удалять спорные материалы добровольно. В ходе судебного разбирательства она не смогла подтвердить законность использования контента, поэтому суд признал неправомерным включение 12 видео, права на которые принадлежат Стрелец. В итоге Аспен обязали удалить с YouTube два ролика, выпущенных в 2025 и 2026 годах. Также с блогера взыскали ₽15 тысяч в качестве компенсации расходов на государственную пошлину.

На YouTube-канале Стрелец около 1,85 млн подписчиков, она ведет его с 2020 года. Канал Аспен был создан в 2017 году, его аудитория составляет примерно 214 тысяч человек. Блогер специализируется на разборах публичных персон и ранее неоднократно критиковала Стрелец.

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