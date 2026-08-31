Российских школьников привезли в Европу ради важной миссии

Делегация из ЯНАО прибыла в Сербию для участия в мероприятиях по сохранению памяти о русских добровольцах, воевавших в Сербско-турецкой войне, и увековечению имени полковника Николая Раевского. В состав делегации вошли выпускники ноябрьской школы №12, изучающие балканистику, педагоги и представители профильных ведомств. Гости из ЯНАО посетят Белград, Алексинац и Ниш, а также станут свидетелями открытия бюста российского полководца в монастыре Святого Романа. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Ямальские школьники и их наставники отправились в историческую поездку по Сербии. Делегация из Ноябрьска, в которую вошли выпускники школы №12, изучающие балканистику, а также педагоги и представители региональных ведомств, прибыла в дружественную республику с важной миссией — сохранением общей исторической памяти.

Программа визита насыщенная. Северяне посетят Белград, Алексинац и Ниш. В школе имени Валентины Терешковой их ждет торжественная линейка. В селе Горни-Адровац делегация почтит память военачальника Николая Раевского — героя Сербско-турецкой войны. Главным событием станет церемония открытия бюста российского полководца в монастыре Святого Романа.

Заместитель главы Ноябрьска Александр Подорога подчеркнул: партнерство с Сербией выходит за рамки разовых акций. В ноябрьской школе уже изучают сербский язык и культуру, а в образовательных учреждениях республики, в свою очередь, углубленно преподают русский. Совместная работа по увековечению памяти русских добровольцев, по его словам, создает прочный фундамент для дальнейшего развития двусторонних отношений.

В региональной пресс-службе отметили, что подобные проекты укрепляют связи между странами и помогают новым поколениям сохранять связь с историческими событиями, в которых участвовали предки.