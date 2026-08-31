Тематические и фермерские ярмарки пройдут в Подмосковье в сентябре

Жителям Подмосковья рассказали о сентябрьских ярмарках

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям региона о тематических и фермерских ярмарках, которые пройдут в Подмосковье в сентябре.

Так, в следующем месяце в регионе состоятся 194 ярмарки. В их числе — тематические мероприятия «Осенняя», «Здравствуй, осень!», «Бархатный сезон», «Подмосковная осень».

Одними из первых пройдут ярмарка «Товары регионов России» в Волоколамске, Воскресенске, Дмитрове, а также «Здравствуй, осень!» в Куровском и в Реутове.

Подробная информация о запланированных ярмарках представлена здесь.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.

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