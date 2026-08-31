«Дети умоляют ее не делать этого»: Мадонна может возродить скандальный проект спустя 30 лет

Поп-икона Мадонна рассматривает предложения о масштабном перезапуске своего самого скандального эротического фотоальбома Sex, выпущенного в 1992 году, сообщает RadarOnline. Однако, по данным инсайдеров, ее дети категорически против этой идеи.

Оригинальный фотоальбом, выпущенный одновременно с альбомом Erotica 21 октября 1992 года, разошелся тиражом более 1,5 млн экземпляров за несколько дней. Книга никогда официально не переиздавалась, и сегодня запечатанные экземпляры являются ценными коллекционными предметами, которые продаются за $400-$1500. BookFinder неоднократно включал этот проект Мадонны в списки самых востребованных изданий в Америке.

Теперь издатели хотят, чтобы Мадонна вернулась к книге не как к простому повторению, а как к осмыслению своего пути — от молодой скандальной звезды до культовой фигуры мировой поп-культуры. Однако дети певицы, по слухам, умоляют ее не возвращаться к откровенной концепции спустя более чем 30 лет. Официальных комментариев со стороны Мадонны не поступало.

Ранее сообщалось, что у певицы Мадонны задрался подол платья на выходе из отеля в Париже.