Российские удары перекрыли логистику НАТО под Киевом и Одессой

Российские военные нанесли серию ударов по ключевым логистическим объектам на Украине, уничтожив склады с беспилотниками, западным вооружением и грузами, предназначенными для ВСУ, — под удар попали центр DHL Logistics в Киевской области, торгово-логистический узел в Борисполе, объект в Одесской области и сухогруз в порту Южный, сообщило Минобороны России. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным официального канала ведомства, точный удар был нанесен по логистическому центру DHL Logistics в Киевской области, где хранились беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Также поражен торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе, который использовался для хранения и распределения военных грузов, поставляемых западными странами. В Одесской области под удар попал объект в населенном пункте Нерубайское, где складировались военные грузы, направляемые в порт Одессы. Кроме того, в порту Южном уничтожен сухогруз с имуществом ВСУ.



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