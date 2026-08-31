«Считал ее родственной душой»: друг Майкла Джексона заявил, что певец до конца жизни любил Лизу Мари Пресли

Король поп-музыки Майкл Джексон до конца жизни сохранял глубокую привязанность к своей первой жене, Лизе Мари Пресли. Об этом в интервью RadarOnline сообщил его близкий друг.

Несмотря на то, что брак Майкла и Лизы продлился менее двух лет и завершился разводом в 1996 году, певец считал ее своей родственной душой и никогда не переставал любить.

По словам собеседника, Джексон не раз говорил, что Пресли была самой потрясающей женщиной на свете. Он рассказывал, что рядом с ней даже воздух в спальне будто искрился. При этом источник подчеркнул, что певец искренне любил и Дебби Роу, на которой женился в том же 1996 году и которая родила ему двоих детей — Принса и Пэрис. Однако именно Лизу певец считал своей родственной душой и до конца жизни сохранял к ней теплые чувства.

Сама Пресли, ушедшая из жизни в январе 2023 года, по словам ее подруги, впоследствии сожалела о том, что развелась с Джексоном. Их брак был ярким и недолгим, но, судя по всему, оставил глубокий след в сердцах обоих.

Ранее сообщалось, что фильм о Майкле Джексоне обогнал «Оппенгеймера» по кассовым сборам.