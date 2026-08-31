В какао не должно быть этих добавок: Роскачество раскрыло идеальный состав порошка

Специалисты Роскачества в беседе с RT рассказали, как выбрать какао-порошок, который будет не только вкусным, но и полезным.

Какао — не просто утренний ритуал, но и источник полезных веществ: кофеина, теобромина, улучшающего кровообращение, а также антиоксидантов и минералов. Однако все эти преимущества сохраняются только при правильном выборе продукта.

Главный критерий качества, по мнению экспертов Роскачества, — наличие у производителя собственных мощностей по переработке какао-бобов. Это исключает риск нежелательных примесей. В идеальном составе должно быть только «какао-порошок» или «порошок из какао-бобов». Любые добавки — сахар, эмульгаторы, имитаторы вкуса — должны насторожить. Особенно опасна какаовелла, или шелуха бобов: она указывает на использование дешевого сырья и возможный фальсификат.

Эксперты различают два основных вида какао. Натуральное сохраняет максимум полезных веществ, обладает ярким, слегка кисловатым вкусом, но хуже растворяется и имеет более светлый цвет. Алкализованное проходит обработку щелочью, благодаря чему становится темнее, мягче по вкусу и легче смешивается с жидкостью, однако часть витаминов и минералов при этой обработке теряется.

При выборе стоит обращать внимание на физические свойства порошка. Качественный продукт — однородный, без комков, с насыщенным шоколадным ароматом и без посторонних примесей. Оптимальная жирность — от 10 до 22%, а мелкий помол гарантирует лучшее растворение.

Упаковка тоже имеет значение: лучше всего аромат и вкус сохраняет герметичная непрозрачная тара. Хранить какао рекомендуется до двух лет при влажности не более 75% и температуре около +18 °C. Холодильник для этого продукта не подходит, важно хранить в сухом темном месте.

Для приготовления идеального напитка без комочков эксперты советуют смешать какао с сахаром, добавить немного горячей жидкости, тщательно размешать до однородности, затем разбавить молоком или водой и довести до кипения, постоянно помешивая.

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