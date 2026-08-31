Антарктические микробы выжили в открытом космосе: эксперимент «Бион-М» перевернул представления о жизни

Российские ученые из Института медико-биологических проблем РАН подвели итоги эксперимента на спутнике «Бион-М» № 2 и пришли к сенсационному выводу: одноклеточные организмы из антарктического озера Диплейк, которое считается земным аналогом подледных океанов спутников Юпитера и Сатурна, способны выживать в условиях открытого космоса. Об этом сообщают «Известия».

Эксперимент проводился в рамках миссии «Бион-М» № 2, в ходе которой образцы галоархей рода Halorubrum находились в космическом пространстве. Эти микроорганизмы обитают в холодном и сверхсоленом озере Диплейк в Антарктиде — одном из самых экстремальных мест на планете, которое ученые рассматривают как модель для изучения возможной жизни на спутниках-гигантах, таких как Европа или Энцелад.

По словам научного сотрудника лаборатории микробиологии среды обитания и противомикробной защиты ИМБП РАН Александра Гуридова, способность галоархей выживать в таких суровых условиях давно привлекает внимание астробиологов. Результаты «Бион-М» показали, что эти организмы способны переносить не только экстремальные температуры и высокую соленость, но и вакуум, радиацию и перепады температур в открытом космосе. Это открытие приближает человечество к пониманию того, может ли жизнь существовать за пределами Земли — например, в подледных океанах спутников Юпитера, где условия схожи с антарктическими.



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