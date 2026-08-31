Обвиняемые в убийстве мальчика из Подмосковья могут избежать реального срока

Младшая из двух несовершеннолетних обвиняемых в убийстве подростка в Подмосковье в случае обвинительного приговора может получить значительно меньшее наказание, чем взрослый за аналогичное преступление. Закон устанавливает для несовершеннолетних отдельные сроки лишения свободы и предусматривает возможность условно-досрочного освобождения. Насколько вероятен такой исход, оценила редакция KP.RU вместе с адвокатом Гюзель Пушкаревой.

Как предполагается, две взрослые школьницы из Орехово-Зуева Мособласти обманом заманили мальчика в заброшенное здание. Они могли заранее продумать преступление: они предварительно купили перчатки и нож. Жертву оставили на месте, в подвале заброшки. Ребенка искали около суток.

Следствие квалифицирует содеянное по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство группой лиц по предварительному сговору. Возможно вменение дополнительных пунктов: «в отношении лица в беспомощном состоянии» и «с особой жестокостью». Ряд телеграм-каналов заявлял, что девочкам дали задание в интернете, либо они проходили какой-то жестокий челлендж. Однако против этого есть одна деталь: они оставили телефоны дома, а значит, не могли зафиксировать преступление для возможной отчетности. Такую версию каналов официально не подверждали.

Как поясняет юрист KP.RU, уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет, поэтому обе фигурантки подлежат наказанию наравне со взрослыми. Однако для несовершеннолетних действуют жесткие ограничения. Смертная казнь и пожизненное заключение к ним не применяются. Максимальный срок для преступников младше 16 лет — 6 лет лишения свободы, для 16–18 лет — до 10 лет. Таким образом, младшей фигурантке грозит не более 6 лет, старшей — до 10.

Ключевой вопрос — судебно-психиатрическая экспертиза. Если специалисты признают школьниц вменяемыми, дело пойдет по обычному уголовному пути. В случае невменяемости — последуют принудительные меры медицинского характера, а не тюремное заключение.

До 18 лет осужденные отбывают срок в воспитательной колонии. При этом впервые осужденные содержатся отдельно от тех, кто уже отбывал наказание. После совершеннолетия суд может оставить их в воспитательной колонии до 19 лет либо перевести в исправительную колонию общего режима.

Вопрос УДО также регулируется законом, поясняет адвокат. Для особо тяжких преступлений — а именно так квалифицируется убийство — срок фактического отбытия для УДО составляет не менее 2/3 назначенного наказания. То есть при 6 годах — это 4 года, при 10 годах — 6 лет и 8 месяцев. Однако само по себе истечение этого срока не гарантирует освобождение: суд будет оценивать поведение осужденной, отношение к содеянному, возмещение вреда и характеристику администрации колонии.

Окончательная квалификация и точные сроки станут известны только после предъявления обвинения, проведения экспертизы и вынесения приговора. Пока речь идет лишь о верхних пределах наказания, установленных Уголовным кодексом.

Ранее сообщалось, что прокуратура Орехово-Зуева взяла на контроль расследование дела об убийстве подростка.