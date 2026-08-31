Фальшивомонетчики на Руси оказались на 30 лет старше: подделки чеканили при сыне Донского

Исследователи Новгородского государственного университета переписали историю русского фальшивомонетничества — они выяснили, что поддельные монеты на Руси чеканили уже в 1390-х годах, при великом князе Василии I, сыне Дмитрия Донского, то есть на три десятилетия раньше, чем считалось ранее, причем часть фальшивок изготавливали с использованием настоящих государственных штемпелей. Об этом сообщает Новгородский государственный университет.

Ранее историки полагали, что первые фальшивки появились не ранее 1420-х годов. Однако работа над полным каталогом монет Великого княжества Московского времени правления Василия I (1389–1425) позволила сдвинуть эти сроки. Среди 13 тыс. монет специалисты выявили 151 поддельную. На это указывали особенности штемпелей, качество металла и отклонения в весе. Основным номиналом для фальсификации были денги — главная монета московской системы, пояснил главный научный сотрудник кафедры истории России и археологии НовГУ Петр Гайдуков.

Большинство подделок копировали самые массовые выпуски центральной чеканки. При этом часть фальшивок, вероятно, изготовлена при участии самих княжеских денежников: на это указывает использование подлинных государственных штемпелей. Некоторые медные монеты покрывали тонким слоем серебристого сплава, чтобы выдать их за серебряные. Другой вариант — когда подлинный штемпель использовали для одной стороны, а для другой вырезали вручную. Уникальным оказался экземпляр, перечеканенный из настоящей монеты Дмитрия Донского: поверх изображения петуха нанесли фальшивый штемпель, и ученые пока не могут объяснить, зачем это было сделано.

Отдельную группу составили гибридные фальсификаты, где одна монета копировала сразу две подлинные: например, лицевую сторону брали от денег со всадником, а оборотную — от монеты с головой человека в шапке.



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