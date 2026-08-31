«Мне не идет большая грудь»: Ида Галич оценила свой образ в сериале «Чудо»

Накануне на экраны вышел сериал, снятый режиссерами Полиной Власовой и Сергеем Дьячковским. В этой картине Галич предстала в образе Мии — коуча, который помогает людям исполнять их заветные желания.

Ида уже успела поделиться впечатлениями от просмотра. Она призналась, что последние несколько лет активно занималась с тренером по актерскому мастерству, поэтому эта роль стала для нее возможность проявить себя.

«Какой же крутой у нас состав! Как классно снято! И как же мне не идет большая грудь», — отметила Галич.

Блогер отметила, что снималась в «Чуде» на шестом месяце беременности. Ида считает, что черты характера ее героини связаны именно с этим опытом, так как Мия часто обращается к внутренней опоре, что, по мнению блогера, может делать только беременная женщина.

Сама Галич подчеркивает, что сериал не рассказывает про конкретного человека: он повествует о людях и их желаниях. Всего в «Чуде» 8 серий, и финал намечен на 17 октября.

Ранее звездный юрист Катя Гордон назвала Иду Галич лицемеркой из-за ее слов о токсичности.