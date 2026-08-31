Джиган показал, как исследует уличное искусство Израиля

41-летний рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштеин) продолжает знакомить своих подписчиков с израильским отдыхом, пишет Super. На этот раз артист устроил небольшую фотосессию на фоне уличного искусства.

На первом снимке музыкант позирует рядом с красочным граффити, на котором изображен большой яркий кот. На втором кадре Джиган сидит на скутере возле стены, расписанной в той же стилистике — на ней видны разноцветные животные и другие элементы. Публикацию артист сопроводил лаконичной подписью «Culture!» и добавил эмодзи с флагом Израиля и сердце из рук.

Фото: [ соцсети ]

Ранее Джиган уже показывал, как проводит время на израильском побережье: он публиковал кадры с морскими пейзажами и даже видео, где нырял навстречу набегающей волне.

Ранее стало известно, почему Джиган подписал брачный договор с бывшей женой Оксаной Самойловой.