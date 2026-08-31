В рамках акции по ранней диагностике рака кожи свои родинки проверили 556 жителей Подмосковья
Более 500 жителей Подмосковья проверили родинки в мобильных пунктах МОКВД
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В рамках акции по ранней диагностике рака кожи свои родинки проверили 556 жителей Подмосковья. Пройти обследования можно было в августе в мобильных пунктах Московского областного кожно-венерологического диспансера. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Всего участие в мероприятии приняли 556 человек, из них у 31 было выявлено подозрение на злокачественное новообразование и у 68 другие патологии, всем было рекомендовано пройти дополнительное обследование», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Мобильные пункты работали в Мытищах, Клину, Егорьевске, Красногорске, Щелково, Домодедово и Орехово-Зуево. В ходе обследований врачи осматривали родинки пациентов с использованием дерматоскопа. В случае необходимости проводилась цифровая дерматоскопия.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в Королеве.