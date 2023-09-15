Награды турнира по дзюдо достались спортсменам из Городского округа Пушкинский

День города в г. о. Дзержинский отметили не только праздничными шествиями и концертами, но и спортивными победами. Так, юные дзюдоисты из Городского округа Пушкинский стали победителями и призерами турнира по этому зрелищному виду спорта.

Состязания прошли в спортшколе олимпийского резерва «Союз» и на стадионе «Орбита». За звание лучших спортсменов боролись 96 юношей и девушек 2009–2010 годов рождения.

В турнире участвовали команды из разных округов Московской области (от Подольска и Электростали до Рошаля и Королева), из столицы и соседней Рязани. За честь Городского округа Пушкинский боролись воспитанники спортшкол «Ивантеевка» и «Динамо — Ивантеевка»

В своих весовых категориях золотые медали завоевали один юноша и две девушки, увезли пушкинцы также серебряные и бронзовые медали. К достойному выступлению на соревнованиях их подготовили известные тренеры Сергей Базыкин и Вадим Толчков. Эти победы — не повод почивать на лаврах, а подготовка спортсменов к последующим крупным стартам, среди них — первенство Подмосковья.