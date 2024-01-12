Найденные на мусорке сценарии к двум эпизодам «Друзей» продали на аукционе за 22 тысячи фунтов стерлингов

Сценарии к двум эпизодам культового ситкома «Друзья», найденные в мусоре 25 лет назад, ушли с молотка на аукционе за 22 тысячи фунтов стерлингов, сообщил аукционный дом Hansons.

Серии «Эпизод со свадьбой Росса I» и «Эпизод со свадьбой Росса II» снимались в Лондоне. После завершения съемок сценарии должны были уничтожить, но сотрудница студии унесла их домой.

Первоначально Hansons оценивал лот в 600-800 фунтов, но цена резко взлетела после того, как аукционный дом получил 219 заявок со всего мира. Покупатель заплатил в итоге 28 864 фунта, с учетом налогов и сборов.

Сериал «Друзья» вышел в 1994 году и выдержал десять триумфальных сезонов. Главные роли в нем сыграли Дженнифер Энистон, Корнти Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

В октябре Мэттью Перри трагически скончался в возрасте 54 лет.