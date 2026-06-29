Налоговая закрыла ИП лидера Little Big Ильи Прусикина

Прусикин был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 2017 года. Основной вид деятельности — в области исполнительских искусств. Однако теперь запись о нем исключена из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

В выписке из реестра указано, что предприниматель исключен из реестра в связи с условиями, предусмотренными п. 1 ст. 22.4 Федерального закона (ФЗ) от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». ФНС может ликвидировать ИП, если предприниматель прекратил деятельность, долго не предоставлял налоговую отчетность и не осуществлял операций по банковским счетам.

В мае у Прусикина уже были финансовые проблемы: штраф за нарушение порядка предоставления сведений иноагента (40 тысяч рублей) и налоговая задолженность (58 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета актрисы Анны Хилькевич.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.