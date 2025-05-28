Нападающий Подколзин стал самым хитующим игроком «Эдмонтона»

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин провел восемь силовых приемов в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Даллас Старз» (4:1).

По этому показателю россиянин стал лучшим среди игроков обеих команд. Семь силовых приемов у одноклубника Подколзина Каспери Капанена, по шесть раз хитанули соперников Трент Фредерик («Эдмонтон») и Мэйсон Марчмент («Даллас»).

Подколзин провел на льду 12:39 игрового времени, таким образом в среднем он совершал один силовой прием примерно за полторы минуты. Также нападающий заработал малый штраф и дважды бросал по воротам.

Подколзин проводит первый сезон в составе «Эдмонтона». В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков.

«Эдмонтон» повел в серии с «Далласом» со счетом 3-1. С таким же счетом на Востоке «Флорида» обыгрывает «Каролину». Возможная встреча «Эдмонтона» и «Флориды» станет повторением прошлогоднего финала Кубка Стэнли.