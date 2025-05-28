«Эдмонтон» приблизил повторение прошлогоднего финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» в третий раз подряд обыграли «Даллас Старз» в финале Западной конференции плей-офф НХЛ. Четвертый матч серии завершился со счетом 4:1.

Канадский клуб открыл счет в первом периоде — большинство реализовал Леон Драйзайтль. Во втором игровом отрезке команды по разу использовали лишнего игрока: вначале Джейсон Робертсон, а затем 40-летний Кори Перри вновь вывел «Эдмонтон» вперед.

В концовке матча «Даллас» снял вратаря и пропустил две шайбы в пустые ворота — отличились Каспери Капанен и Адам Хенрик.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, сделавший два ассиста, продолжает возглавлять список лучших бомбардиров Кубка Стэнли ­— 24 (5+19), второе место занимает его партнер по команде Леон Драйзайтль — 23 (7+16).

«Эдмонтон» повел в серии — 3-1. С таким же счетом «Флорида» выигрывает у «Каролины». Таким образом, все более вероятным становится повторение прошлогоднего финала, в котором «Пантерз» обыграли «Ойлерз» в семи матчах.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин удостоился приза «Марк Мессье Лидершип Эворд» — за лидерские качества.