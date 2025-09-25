Нападающий «Спартака» встал на защиту тренера Станковича

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «Советским спортом» высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Станкович заработал месячную дисквалификацию после красной карточки в матче с «Динамо». Сообщалось, что у руководства «Спартака» уже есть список из российских и иностранных специалистов на замену эмоциональному сербу.

Угальде сказал, что не его дело комментировать слухи о возможной отставке тренера.

«Мое дело — играть и помогать команде побеждать. Но безусловно, мы хотим, чтобы Станкович продолжал работать с командой», — сказал Угальде.

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 15 очками. В девятом туре красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счетом 2:1, Угальде оформил в этом матче дубль.

Статистический портал Opta Sports обратил внимание, что «Спартак» остается в нынешнем сезоне РПЛ единственной командой, за которую забивали исключительно легионеры.