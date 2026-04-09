Нападающий «Зенита» Дуран в матче со «Спартаком» пробежал меньше вратаря

В зимнее трансферное окно «Зенит» арендовал у «Аль-Насра» колумбийского форварда Джона Дурана, заплатив за полугодичное пребывание в Санкт-Петербурге €2,75 млн. Однако звездный новичок до сих пор не может найти себя в команде.

Джон Дуран получил место в стартовом составе на кубковый матч со «Спартаком», но в очередной раз провалил игру. Форвард, замененный на 61-й минуте, пробежал меньше всех футболистов «Зенита» из стартового состава. По данным РУСТАТ, колумбиец умудрился уступить по этому показателю даже голкиперу Евгению Латышонку. Дуран пробежал 5,9 км, а Латышонок — на 400 метров больше.

При этом нападающий играл очень пассивно, почти не открывался и редко вступал в единоборства. Дуран ни разу не пробил в створ, не совершил ни одной удачной обводки, а процент выигранных единоборств составил позорные 13%.

Всего Дуран принял участие в семи матчах «Зенита» и забил два мяча — оба с пенальти.

В арендном договоре футболиста с «Зенитом» предусмотрена опция выкупа за €40 млн. Однако она не обязательна, поэтому маловероятно, что петербуржцы захотят ее активировать.