«Нас переселили в толпу»: у Елены Ваенги отобрали VIP‑место на концерте группы «Ленинград»

Концерт группы «Ленинград» в Пскове обернулся громким скандалом, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Более 150 зрителей, включая певицу Елену Ваенгу, столкнулись с проблемами размещения.

Люди купили билеты категории SuperVIP за ₽55 тысяч, которые предусматривали места под шатром со столиками, едой и напитками. Однако в день выступления организаторы переселили их на площадки более дешевой категории за ₽15 тысяч, где уже была большая толпа. Ваенга с друзьями оказались в зоне VIP Light и были недовольны тем, что условия не соответствуют купленным билетам.

Некоторые зрители утверждают, что потратили на билеты от ₽200 до ₽500 тысяч. С учетом расходов на дорогу и проживание общие потери оказались еще больше.

В ответ на возмущения коллектив «Ленинград» заявил в соцсетях, что ответственность за ситуацию несут организаторы, и добавил, что музыкантам до сих пор не выплатили гонорар. Сами организаторы согласились вернуть деньги, объяснив отмену категории SuperVIP требованиями безопасности.

Однако пострадавшие не намерены останавливаться на этом. По данным источника, некоторые из них планируют подать в суд на компанию «Шоу кэмп», чтобы добиться справедливости и полной компенсации.

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