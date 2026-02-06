«Нашла себя в архивах»: Собчак обнаружила свое имя в документах Эпштейна

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак нашла свои фамилию и имя в рассекреченных документах по громкому делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом она рассказала в видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

По словам Собчак, ее фамилия упоминается в материалах дела мельком и исключительно в косвенной форме — в рамках чужой речи, без какого-либо прямого отношения к ключевым событиям или персонам скандала. Подробности цитаты или контекста упоминания она не привела.

Накануне Министерство юстиции США опубликовало оставшиеся материалы по делу Эпштейна, который отбывал срок за создание международной сети торговли людьми и, в частности, несовершеннолетних. В 2019 году финансиста нашли мертвым в камере.

В публикациях ранее нашли упоминания эмигрировавшей певицы Аллы Пугачевой. Выяснилось, что артистка попала в файлы из-за ссылки на статью британской газеты The Times за 2014 год под названием «Самые уважаемые люди мира».

Ранее сообщалось, что имя экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса появилось в архивных файлах дела Джеффри Эпштейна.