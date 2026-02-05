Привет из прошлого: в скандальной переписке финансиста Эпштейна обнаружили упоминание «Роснано» и Чубайса

Громкое дело американского миллионера Джеффри Эпштейна получило неожиданное продолжение в информационном поле. В массиве данных, обнародованных американским Минюстом, зафиксированы контакты, относящиеся к периоду 2010 и 2011 годов. В то время Анатолий Чубайс руководил правлением технологического гиганта «Роснано».

Особое внимание привлекла электронная записка от августа 2010 года. В ней анонимный собеседник предлагает Эпштейну обсудить дела при личной встрече и сообщает, что Чубайс из «Роснано» проявлял к нему интерес и наводил справки. Кроме этого личного сообщения, фамилия российского чиновника фигурирует в информационных подборках и официальных списках участников Всемирного экономического форума в Давосе за 2011 год.

Стоит напомнить, что Джеффри Эпштейн был ключевой фигурой масштабного расследования о преступлениях против половой неприкосновенности. Его связи охватывали высшие эшелоны власти и бизнеса многих стран. Хотя прямого взаимодействия между финансистом и российским менеджером в документах не зафиксировано, само наличие таких упоминаний в архивах следствия вызывает массу вопросов у экспертов. Подобные утечки продолжают проливать свет на то, насколько обширной была сеть контактов одиозного американского бизнесмена.

