Привет из прошлого: в скандальной переписке финансиста Эпштейна обнаружили упоминание «Роснано» и Чубайса
Имя Анатолия Чубайса появилось в архивных файлах дела Джеффри Эпштейна
Фото: [Медиасток.рф]
Министерство юстиции США представило новую порцию документов, касающихся деятельности скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Среди архивных записей и личной переписки обнаружились упоминания бывшего руководителя российской корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает «РБК».
Громкое дело американского миллионера Джеффри Эпштейна получило неожиданное продолжение в информационном поле. В массиве данных, обнародованных американским Минюстом, зафиксированы контакты, относящиеся к периоду 2010 и 2011 годов. В то время Анатолий Чубайс руководил правлением технологического гиганта «Роснано».
Особое внимание привлекла электронная записка от августа 2010 года. В ней анонимный собеседник предлагает Эпштейну обсудить дела при личной встрече и сообщает, что Чубайс из «Роснано» проявлял к нему интерес и наводил справки. Кроме этого личного сообщения, фамилия российского чиновника фигурирует в информационных подборках и официальных списках участников Всемирного экономического форума в Давосе за 2011 год.
Стоит напомнить, что Джеффри Эпштейн был ключевой фигурой масштабного расследования о преступлениях против половой неприкосновенности. Его связи охватывали высшие эшелоны власти и бизнеса многих стран. Хотя прямого взаимодействия между финансистом и российским менеджером в документах не зафиксировано, само наличие таких упоминаний в архивах следствия вызывает массу вопросов у экспертов. Подобные утечки продолжают проливать свет на то, насколько обширной была сеть контактов одиозного американского бизнесмена.
