Наталия Симония и Клен вновь стали победителями Чемпионата России по конкуру

В подмосковной Черноголовке в КСК Horseka sport завершился Чемпионат России по конкуру. Второй год подряд мастер спорта международного класса Наталия Симония и полукровный 17-летний мерин по кличке Клен удерживают за собой чемпионский титул.

Отмечается, что к финальному маршруту Гран-При HL с высотой препятствий до 155 см дуэт подошел в ранге лидеров, выиграв последовательно первый скоростной маршрут Чемпионата, а затем и командное двухгитовое испытание. Однако, в Гран-При пара не обошлась без повалов — их было сразу два. Это, впрочем, не помешало Наталии Симонии и Клену стать победителями абсолютного личного первенства по сумме штрафных очков, заработанных за три турнирных дня.

Финальный день чемпионата стал настоящим праздником как для спортсменов, так и для зрителей соревнований. Организаторы представили эксклюзивную шоу-программу — театрализованный номер «Цыганка», также состоялась премьера трейлера художественного фильма «Чемпион», созданного кинокомпанией АП Интертеймен при поддержке Федерации конного спорта России.