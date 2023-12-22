Названы места, где не успевшие купить билет могут увидеть «Щелкунчик»

Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» давно стал легендарным, и ажиотаж вокруг него в преддверии Нового года считается традиционным. В столице не всем удалось приобрести билеты, тем не менее его можно увидеть в других российских городах. Об этом сообщает Life.ru .

По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», в столичных театрах стоимость билетов возрастала до 30 тыс. рублей, а в петербургских – до 25 тыс. рублей.

Отмечается, что самыми бюджетными направлениями стали Челябинск, где стоимость билета составила чуть более 200 р., а также Пермь и Самара – 600 рублей.

Добавляется, что в Омске и Екатеринбурге средняя стоимость билета составила 400 рублей, в Казани – 250 рублей, в Новосибирске – 700 рублей.