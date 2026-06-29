Канада вырвала победу у ЮАР в компенсированное время

На чемпионате мира по футболу стартовали матчи плей-офф. В первой игре 1/16 финала сборная Канады одолела команду ЮАР, забив единственный мяч в концовке.

Канадцы атаковали на протяжении всего матча, но африканцы успешно отбивались до второй компенсированной минуты. Защитники ЮАР вынесли мяч после очередного навеса, но Стивен Эуштакиу подработал его и точно пробил из-за штрафной.

Новый герой Канады принадлежит «Порту», но на правах аренды выступает в МЛС за «Лос-Анджелес». Свой гол Эуштакиу посвятил рано ушедшим из жизни родителям.

Следующим соперником канадцев станет победитель матча Нидерланды — Марокко.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги группового этапа чемпионата мира.