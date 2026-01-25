В день 88-летия Владимира Высоцкого председатель Госдумы Вячеслав Володин посвятил поэту и актеру публикацию в своем канале. В своем обращении он не только отметил культурное наследие артиста, но и провел сравнение между его судьбой и путем некоторых современных деятелей искусства, покинувших страну.

Володин охарактеризовал Высоцкого как фигуру, которая «внесла большой вклад не только в развитие культуры, но и в формирование нашего мировоззрения», подчеркнув, что его популярность вышла далеко за пределы СССР. При этом спикер обратил внимание на парадокс: артист, ставший народной легендой, не был признан официальной системой — ему не разрешали издавать сборники и не принимали в Союз писателей. Этот исторический факт Володин противопоставил, по его словам, тем современным коллегам по цеху, которые «получили все у себя на Родине, а затем предали ее».

«Он отличался от своих нынешних коллег по творческому цеху, кто получил все у себя на Родине — любовь зрителей и богатства, — а затем предал ее. Уехав и делая сегодня подлые заявления с территории других государств в адрес нашей страны», — написал Володин.

Владимир Высоцкий — феноменальное явление советской культуры, чей хриплый голос стал «совестью эпохи». Его главные достижения вышли далеко за рамки официальных регалий: он написал более 600 песен, ставших народными, и создал бессмертные образы в кино и театре, включая легендарного Глеба Жеглова и Гамлета на Таганке. Смерть Высоцкого 25 июля 1980 года в разгар московской Олимпиады стала национальным потрясением. Проводить поэта в последний путь к театру пришли сотни тысяч людей, что превратило его похороны в одну из самых масштабных стихийных демонстраций любви и скорби в истории СССР.

