«Наш Олень»: актриса Стриженова вспомнила последнюю встречу с Олейниковым у гроба

Культурная среда Москвы понесла тяжелую утрату. На 61-м году жизни скоропостижно скончался известный режиссер Александр Олейников. Трагическая новость, о которой сообщили близкие, шокировала коллег и друзей, для многих из которых уход режиссера стал вторым ударом после недавней потери актера Игоря Золотовицкого.

По предварительной информации, режиссеру стало плохо возле одного из столичных заведений. Несмотря на оперативно вызванную скорую помощь и попытки реанимации, спасти его не удалось. Подобные случаи, к сожалению, не редкость и часто являются следствием невыявленных сердечно-сосудистых проблем.

Недавно своими воспоминаниями поделилась актриса Екатерина Стриженова. Она назвала Олейникова «наш Олень», отметила, что последний раз они виделись на похоронах их общего друга Игоря Золотовицкого.

«Это те новости, от которых теряешь слух. Саша Олейников, наш Олень. <...> Последний раз мы виделись на похоронах (актера — прим. URA.RU) Игоря Золотовицкого — не говорили, просто обнялись, потому что нет слов, нет воздуха, тишина. Наши старшие дети учились в одном классе, поэтому мы дружили семьями, у нас одна песочница и все меньше в ней становится самых близких», — написала Стриженова в своем telegram-канале.

Ее слова об одной «песочнице», которая становится все меньше, отражают общую для многих боль ухода целой плеяды деятелей культуры.

Александр Олейников, ушедший из жизни в январе 2026 года, оставил глубокий след в истории российского телевидения и кино прежде всего как визионер и создатель культовых форматов. Среди его главных работ — легендарные программы «Армейский магазин» и «Мое кино», которые сформировали облик ТВ 90-х. Как режиссер и продюсер, он приложил руку к созданию десятков телепроектов на каналах «ТВ-6», «НТВ» и «Россия», всегда балансируя между популярным контентом и глубоким просвещением. В большом кино Олейников запомнился как режиссер комедии «Летучий корабль» (2005) и продюсер таких лент, как «Кризис среднего возраста», демонстрируя умение работать в самых разных жанрах — от дерзкой сатиры до доброй сказки.

