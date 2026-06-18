Не стало фотографа Игоря Гранковского, запечатлевшего Пугачеву, Паулса и ABBA

На 88-м году жизни скончался известный фотохудожник Игорь Гранковский. О его смерти сообщила вдова Татьяна, передает The Voice. Фотограф ушел из 17 июня в одной из столичных больниц.

Несколько недель назад Гранковского госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Несмотря на тяжелое состояние, он сохранял бодрость духа и строил планы на будущее.

Гранковского называли любимым фотографом Аллы Пугачевой. Он запечатлевал певицу на пике ее карьеры — не только на сцене, но и в домашней обстановке. Самая громкая фотосессия в его карьере — визит группы ABBA в СССР в 1987 году, когда музыкантов пригласили в гости к Пугачевой на Тверскую. Гранковский также снялся в клипе певицы на песню «Фотограф».

Поэт Илья Резник, друживший с Гранковским долгие годы, рассказал, что фотограф был «свидетелем и фиксатором зарождения нашего бриллиантового трио: Пугачева-Паулс-Резник». Именно Гранковский познакомил Раймонда Паулса с его женой Ланой, которая стала для композитора надежной опорой на долгие десятилетия.

Резник до сих пор хранит снимок, сделанный на первом фестивале в Юрмале: на нем маленький сын поэта сидит у него на коленях, а у Гранковского — маленькая Кристина Орбакайте.

Работы Гранковского украшали обложки пластинок многих звезд советской и российской эстрады: Раймонда Паулса, Ильи Резника, Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и Азизы. До последних дней он работал, возглавляя журнал Государственного Кремлевского дворца «Арт КД». У него остались огромные архивы неопубликованных снимков.

Несколько лет назад Гранковский переболел коронавирусом с 85% поражения легких, но тогда ему удалось справиться с этим заболеванием. На этот раз врачи оказались бессильны.

Ранее стало известно о смерти известного фотографа-документалиста Влада Сохина.