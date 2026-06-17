В Африке в ДТП погиб известный фотограф-документалист Влад Сохин

В Габоне трагически погиб российский фотограф-документалист Влад Сохин, пишет The Voice. О смерти сообщил его коллега Сергей Карпов. По его словам, Сохин остановил автомобиль на трассе рядом с горящим домом. Он вышел из машины, когда в нее влетел другой автомобиль — водитель не справился с управлением. Фотограф скончался на месте. Его друг Дмитрий находится в реанимации. Последние годы Сохин жил в столице Габона Либревиле.

Влад Сохин родился в 1981 году в Курске. Он изучал фотографию в португальском IADE Creative University. Фотограф много путешествовал по миру, сотрудничал с некоммерческими организациями и международными СМИ.

Его работы публиковали «Огонек», National Geographic, The Guardian, Le Monde, Paris Match и Marie Claire. Сохин освещал социальные, культурные и экологические проблемы, вопросы здравоохранения и прав человека по всему миру, в том числе в конфликтных зонах и районах стихийных бедствий.

Одним из самых известных проектов фотографа стал «Плач Мери» — история о насилии над женщинами в Папуа-Новой Гвинее. Ради этого проекта он совершил девять поездок в страну, сотрудничая с ООН и ЮНИСЕФ. Работы Сохина были отмечены множеством наград: Гран-при «Лучший фотограф года 2014» в России, премия Humanity Photo Award 2015 от ЮНЕСКО в нескольких категориях, а также португальская премия Estação Imagem за достижения в фотожурналистике.

Ранее стало известно о смерти американского певца Оливера Три.