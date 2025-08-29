Не стало легендарного российского композитора Родиона Шедрина

На 92-м году жизни скончался выдающийся композитор Родион Щедрин, чье творчество стало неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.

Его смерть является невосполнимой потерей для искусства. Причина ухода из жизни не сообщается.

Щедрин считается одним из наиболее влиятельных российских композиторов XX и XXI веков. Его произведения, включая оперы, балеты и симфонические работы, исполняются на крупнейших сценах мира.

С 1973 по 1990 годы он возглавлял Союз композиторов РСФСР, а в 1981 году получил звание народного артиста СССР.

Среди наград Щедрина — Ленинская премия, Государственная премия СССР, две Государственные премии РФ, а также все четыре степени ордена «За заслуги перед Отечеством».

Личная жизнь маэстро была неразрывно связана с легендарной балериной Майей Плисецкой, с которой он состоял в браке до ее смерти в 2015 году.

Ранее стало известно о смерти участника в Беслане, генерал-майора ФСБ Валерия Канакина.