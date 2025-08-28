Не стало участника штурма в Беслане Валерия Канакина

На 66-м году жизни скончался Герой России генерал-майор ФСБ Валерий Канакин. Об этом говорится в телеграм-канале Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», куда он входил.

Канакин является участником ключевых операций по освобождению заложников в Беслане, Буденновске и на Дубровке.

Генерал-майор родился в 1960 году в Пензенской области. Начал службу в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), после чего окончил спецшколу Комитета государственной безопасности (КГБ) и в 1984 году был зачислен в группу «А».

Канакин участвовал в командировках в Афганистан, горячие точки на Северном Кавказе, а также в операциях против террористов, где проявил исключительное мужество.

В 2005 году президент РФ Владимир Путин вручил ему высшую награду страны — звание Героя России. Канакин был также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и IV степени, «За мужество», «За отвагу» и орденом Дмитрия Донского III степени.

