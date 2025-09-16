Не стало основателя театра кукол «Петрушкина Слобода» Анатолия Архипова

На 68-м году жизни скончался известный актер, режиссер и основатель театра кукол «Петрушкина Слобода» Анатолий Архипов. О его смерти сообщила пресс-служба культурного учреждения. Он скончался в субботу, 13 сентября, на 68-м году жизни.

В театре добавили, что он запомнился как человек, безгранично любивший жизнь и искусство. Архипов никогда не позволял себе унывать, умел с юмором рассказывать анекдоты и находить светлые моменты в любой ситуации.

Прощание с режиссером состоялось во вторник, 16 сентября, в Митинском крематории. Поминки прошли в 15:00 мск времени в здании театра «Петрушкина Слобода» на Владимирской улице в Мытищах.

Архипов был членом Международной организации кукольников УНИМА и Союза театральных деятелей России. В 2016 году он стал лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Культпросвет».

В 2025 году его спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» был удостоен двух престижных премий «Золотая маска», что стало признанием его вклада в развитие театрального искусства.

Ранее стало известно о смерти российского актера Дмитрия Лагачева.