Умер актер, подаривший голос ослику Иа-Иа в русском дубляже

На 57-м году жизни скончался известный петербургский актер Дмитрий Лагачев, наиболее известный зрителям по сериалу «Тайны следствия». О его кончине сообщили коллеги по театру и кинематографу в социальных сетях. Информация о причине смерти артиста не уточняется.

Лагачев родился 28 ноября 1968 года. В 1993 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

С 1992 по 2011 год артист служил в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева, где участвовал в более чем 40 постановках. Среди его значительных работ — роли в спектаклях «Комедия ошибок», «Горе от ума» и «Преступление и наказание».

В кинематограф актер пришел в конце 1990-х годов. Он снимался в таких проектах, как «Как в кино», «Тайны следствия», «Гарпастум» и «Морские дьяволы».

Особую известность Лагачев получил как актер озвучивания. Именно его голосом говорит ослик Иа-Иа в российских локализациях анимационных проектов о Винни-Пухе.

