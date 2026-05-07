Умер основатель телеканала CNN Тед Тернер

В среду, 6 мая, в возрасте 87 лет ушел из жизни Тед Тернер — человек, без которого невозможно представить современное новостное телевидение. Основатель CNN, медиамагнат, филантроп и страстный яхтсмен скончался в своем доме, сообщили представители телеканала.

Председатель совета директоров CNN Worldwide Марк Томпсон в своем обращении назвал Тернера «вдохновителем, пионером и преданным лидером», который навсегда изменил правила игры в информационном пространстве.

Тернер родился в Цинциннати 19 ноября 1938 года. Его империя включала развлекательный конгломерат TBS, кинокомпанию Turner Entertainment, каналы TNT, сеть «CNN-радио» и множество других активов. Но Тернер был не только бизнесменом.

В 1977 году Тед выиграл Кубок Америки — самую престижную парусную регату, а через два года — Фастнетскую гонку. Он основал Игры доброй воли, которые в том числе проходили в Санкт-Петербурге, и за это был удостоен Международной Леонардо-премии. Кроме того, Тернер активно выступал за уничтожение ядерного оружия и защиту природы.

С Россией у Тернера тоже была особая связь. В 1993 году вместе с известным телеведущим Эдуардом Сагалаевым он основал МНВК «ТВ-6» — один из первых независимых телеканалов в постсоветской России.

Личная жизнь магната была не менее насыщенной: он был женат трижды, в том числе на легендарной актрисе Джейн Фонде (брак продлился с 1991 по 2001 год). У Тернера осталось пятеро детей, 14 внуков и двое правнуков.

В сентябре 2018 года Тернер публично признался, что страдает деменцией с тельцами Леви. Он называл главными симптомами усталость, истощение и забывчивость. Несмотря на болезнь, он до последнего оставался в курсе дел своей империи.

