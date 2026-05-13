«Ушел на следующий день после дня рождения»: оторвавшийся тромб за секунду перечеркнул судьбу актера Олега Погорельца

В понедельник, 11 мая, в реанимации умер российский актер Олег Погорелец, сообщает The Voice. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб в легком. О трагедии сообщила его жена Анна на официальной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте». Она призналась, что смерть мужа стала для нее тяжелым ударом.

Актеру было 57 лет. Он родился 10 мая 1969 года в Тольятти, так что уйти из жизни успел буквально на следующий день после своего дня рождения. Прощание с Погорельцем состоится 13 мая в Молодежном драматическом театре Тольятти. Там же пройдет отпевание. Похоронят артиста на Тоазовском кладбище.

Коллектив Молодежного драматического театра, где Погорелец работал с 2010 по 2013 год, назвал его смерть трагедией и неожиданностью. За плечами артиста была долгая сценическая жизнь. Он окончил Самарскую академию культуры и искусств, работал актером и композитором в театре «Секрет», руководил Народным театром «Балаганчик». Позже служил в тольяттинском театре «Колесо».

С 2019 по 2025 год Погорелец был актером Крымского государственного театра юного зрителя. В 2023 году он стал лауреатом Государственной премии Республики Крым. Телезрители могли запомнить его по ролям в сериалах «Бим» (2020) и «Жена олигарха» (2021). Олег занимался также режиссурой, сценарной работой, помогал в организации Грушинского фестиваля.

10 марта 2026 года артиста назначили директором театра. Он проработал в этой должности всего два месяца. Уход Олега Погорельца стал шоком для коллег, друзей и поклонников. В памяти близких он останется талантливым актером, чутким режиссером и человеком, который до последнего был предан сцене.

Ранее стало известно о смерти тележурналиста Владимира Молчанова.