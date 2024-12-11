Курьезный случай, который может стоить спортивной карьеры (учитывая драконовские реалии на Украине), произошел накануне с игроком украинского клуба «Черноморец» из Одессы Украинской Премьер-лиги. Отвечая на вопросы журналистов после поединка против «Кривбасса» из Кривого Рога, Кирилл Попов начисто запамятовал про запрет говорить на русском языке.

Переключиться с великого и могучего на мову ему помогли как суровые взгляды коллег, так и журналистка, которая многозначительно дала ему понять, что футболист явно делает что-то не так.

В итоге спортсмен переключился на украинский язык, однако сделал это с явным неудовольствием, которое не ускользнуло от объективов телекамер.

«…форвард «Черноморца» Кирилл Попов после матча УПЛ с «Кривбассом» начал отвечать в интервью на русском языке, но после подсказки за кадром «сменил раскладку» и перешел на украинский», — пишет телеграм-канал «Первый спорт».

Про Кирилла Попова, защищающего уже не первый год цвета одесского «Черноморца», известно, что за свою взрослую футбольную карьеру, а это аккурат 49 матчей, спортсмен так и не смог ни разу поразить ворота соперника.

Ранее сообщалось, что украинка в Киеве пришла в бешенство из-за разговора компании на русском языке.