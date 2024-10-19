Украинка в Киеве пришла в бешенство из-за разговора компании на русском языке

Как пишет украинское издание «Страна.ua», инцидент произошел накануне в одном из кафе в Киеве. Там одна из посетительниц заведения общепита оказалась сильно расстроена, услышав русскую речь.

Сообщается, что женщина устроила самую настоящую истерику и накричала на группу разговаривавших на русском языке молодых людей за соседним столиком. С ее слов, именно языковой вопрос довел Украину до того состояния, в котором сейчас находится страна.

«На Украине все так плохо, а если бы вы не говорили по-русски — было бы все нормально», — заявила девушка.

Гневное поведение посетительницы кафе попало на видео, опубликованное в украинском и здании. Чем все закончилось, в итоге, не сообщается.

Напомним, на Украине периодически возникают скандалы между местными жителями по вопросам русских песен. Так, 13 июля на одном из пляжей вспыхнул языковой скандал. Виной тому стала звучащая композиция группы «Ласковый май» с Юрой Шатуновым, что поставила одна из отдыхающих.