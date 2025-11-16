Не ждали: вместо нового трека иноагент Моргенштерн вышел с часовой лекцией о боге

Эпатажный рэпер Алишер Моргенштерн* представил публике неожиданный контент — почти часовую лекцию о духовном преображении под названием «Как я к богу вернулся». Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на личный блог звезды.

В лекции исполнитель осудил собственный рок-н-рольный образ из прошлого с наркотиками. По его словам, это была губительная попытка заполнить внутреннюю пустоту. Алишер признается, что просто ненавидел себя и собственную жизнь, но не мог получить должной помощи «даже ползая на коленях со слезами».

Духовный поиск Моргенштерна* начался с научного подхода, но углубление в тему породило сомнения. Рэпер задался вопросом, «как все-таки из неживой материи может появиться живая?». Ответов в теории эволюции он не нашел. Тогда, по признанию знаменитости, путь лег в теологию и напрямую к богу.

Ответы Алишер, как отметил, нашел в священных писаниях и еврейской литературе, после чего начал регулярно молиться. Музыкант описал необъяснимое чувство наполнения.

«Я почувствовал, как моя дыра внутри начинает заполняться. Даже если я не понимал того, чего читаю, у меня все равно душа так радовалась и ликовала. Это невозможно объяснить», — поделился музыкант.

Напомним, что Моргенштерн* сам неоднократно и откровенно говорил о своем опыте употребления наркотиков, который он начал примерно в 2018 году. По собственному признанию, плотное употребление запрещенных веществ длилось около года, и закончилось после осознания разрушительного эффекта и пережитой передозировки. Кроме того, творчество Моргенштерна* ранее становилось предметом административного дела о пропаганде наркотиков, по которому он был оштрафован.

Ранее сообщалось, что иноагент Моргенштерн* перенес концерты в США из-за визовых проблем.

*Признан Минюстом России иностранным агентом