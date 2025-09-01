Иноагент Моргенштерн* перенес концерты в США из-за визовых проблем
Рэпер-иноагент Алишер Моргенштерн* проинформировал своих поклонников в социальных сетях о переносе его американского турне. Причиной послужил очередной отказ в выдаче визы со стороны американского консульства.
По словам артиста, ему в очередной раз не удалось получить разрешение на въезд в США. Моргенштерн отметил, что «причина смешная», но не стал вдаваться в детали отказа.
Изначально первый концерт в рамках тура был запланирован на 6 сентября в Чикаго, за которым должны были последовать выступления в Нью-Йорке, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Исполнитель пообещал позднее сообщить новые даты тура по Соединенным Штатам.
* Признан Минюстом России иностранным агентом.