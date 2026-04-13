«Недопитые чашки кофе и шум»: сын Наташи Королевой заявил, что его раздражают некоторые привычки жены

Архип Глушко, сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, рассказал о трудностях в браке с женой Мелиссой, сообщает The Voice. Пара поженилась в августе 2024 года в Санкт-Петербурге.

По словам Архипа, его раздражают бытовые привычки супруги, особенно беспорядок в квартире. В качестве примера он привел недопитые чашки кофе, которые Мелисса оставляет по всей квартире.

«Она кофе любит пить. Иногда кофе не допивает и оставляет кружку. И я могу сказать, потому что уже постоянно кружки собираются. Я говорю: "Пожалуйста". Да, мне нравится, когда все чистенько», — посетовал Архип.

Кроме того, Архипу сложно привыкнуть к эмоциональности жены. Он отметил, что Мелисса громко выражает радость и ее возгласы кажутся ему слишком шумным.

Сама Королева не поддержала критику сына. Ранее она описывала Мелиссу как хозяйственную и спокойную девушку. По ее словам, им очень нравится, как жена сына печет печенье.

Певица и муж как могут поддерживают молодую семью. Так, например, они подарили паре отдельную квартиру. Супруги также помогли Мелиссе после травмы челюсти и оплатили операцию стоимостью 10 млн рублей.

