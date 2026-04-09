Ирина Дубцова сдержанно высказалась о невестке и старшем сыне

Российская певица Ирина Дубцова и ее возлюбленный Иван Петренко вместе появились на музыкальной премии «Жара», сообщает Super.ru. Пара привлекла внимание не только своим выходом, но и ответами на личные вопросы. Речь зашла о детях.

Особый интерес вызвал шестилетний сын Ивана Петренко от первого брака. Как выяснилось, мальчик собирается стать блогером. Однако родители стараются ограничивать ребенку пользование социальными сетями.

Что касается старшего сына Ирины Дубцовой — Артема, — здесь певица была более сдержанна. Журналисты поинтересовались, какая у Артема невеста. Но Дубцова отказалась обсуждать сына за его спиной.

«Не хочу говорить о сыне за спиной», — объяснила артистка.

Однако от полного ответа она не ушла и коротко охарактеризовала избранницу наследника, назвав ее хорошей.

Отдельно поговорили и о делах Петренко. Оказывается, он занимается бизнесом в сфере косметики. Это не первая его попытка найти себя вне шоу-бизнеса, и, судя по всему, дела идут успешно.

