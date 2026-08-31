«Неофициально подталкивал их»: стало известно, как Карл III уговорил Гарри и Меган вернуться в Британию

Король Великобритании Карл III сыграл заметную роль в решении принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Соединенное Королевство. Как сообщает RadarOnline, монарх неофициально подталкивал младшего сына к возвращению, полагая, что королевская семья должна оставаться единой.

Отмечается, что для Карла III этот вопрос был не только семейным, но и стратегическим, поскольку он считает, что монархия сильнее, когда ее члены поддерживают друг друга и находятся рядом.

Приближенный к королю рассказал The Daily Beast, что вернуться Гарри побудил именно отец, однако до недавнего времени Карл III не мог рассчитывать на полноценное возвращение сына из-за его юридических проблем, включая судебные разбирательства с издателями таблоидов. Источник назвал «практически ничтожной» вероятность того, что Гарри станет обжаловать свое поражение в гражданском суде по делу против издателя Daily Mail. Теперь, когда эти вопросы частично урегулированы, возвращение стало возможным.

Однако главный вопрос — как на это отреагирует принц Уильям. Источники отмечают, что Карл III может стремиться к примирению с младшим сыном, но это не означает автоматического восстановления отношений между братьями. Будущее монархии и Уильям остаются главным приоритетом короля.

Гарри и Меган не планируют полностью отказываться от жизни в США. Они намерены сохранить дом в Монтесито и одновременно создать в Великобритании собственную частную базу, не связанную с королевской семьей. Пока супруги остановились у миллиардера и управляющего хедж-фондом Иэна Уэйса и его жены.

Ранее сообщалось, что британцы раскритиковали Меган Маркл за выходку с украшениями принцессы Дианы.