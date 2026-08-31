Фекла Свекольница и Андрей Тепляк: названы главные традиции первого дня осени

Первый день осени в народном календаре связан не только с началом учебного года, но и с православным праздником — днем святой Феклы и Андрея Стратилата. На Руси к этой дате созревала свекла, которую собирали, заготавливали на зиму и готовили из нее борщ, квас и салаты. В этот день гадали на погоду, привлекали удачу в дом и соблюдали особые запреты. «ФедералПресс» рассказывает об истории праздника, традициях и рецепте главного блюда Феклы Свекольницы.

Православная церковь 1 сентября чтит память святых Андрея Стратилата и мучеников Тимофея, Агапия и Феклы. Андрей, живший в III веке, был военачальником и принял мученическую смерть за веру вместе со своей дружиной. По преданию, на месте их гибели забил целебный источник. Фекла и другие мученики Газские пострадали позже — в начале IV века: их отдали на растерзание диким зверям за проповедь христианства. Память о святых закрепилась в народных обычаях.

На Руси к этому дню созревала свекла. Ее собирали, заготавливали на зиму и использовали в лечебных целях: листья прикладывали при воспалениях, корнеплоды — к больным зубам. Отсюда и название праздника — Свекольница. Женщины устраивали ревизию кладовых, квасили свеклу, а вечером собирались на посиделки за рукоделием. Считалось, что на таких вечерах нельзя много болтать — можно сглазить удачу.

Еще одно название дня — Андрей Теплый. Оно связано с теплыми ветрами, которые приходят в начале сентября. В этот период созревал овес, из колосьев делали обереги для семьи, которые хранили до весны, а затем сжигали, чтобы избавиться от болезней и неприятностей.

До 1699 года на Руси именно 1 сентября встречали Новый год. Устраивали шумные гулянья и обязательно накрывали стол. Главным блюдом был свекольный борщ. Также варили свекольный квас, готовили салаты и сладкие заготовки из яблок и груш. Считалось, что для удачного года 1 сентября обязательно нужно съесть блюдо из свеклы.

На Феклу Свекольницу готовили угощения из нового урожая. Одно из самых популярных блюд — тертая свекла с чесноком и сметаной. Для этого свеклу отваривают или запекают, натирают, добавляют измельченный чеснок и сметану. Такую закуску подавали к борщу или ели с черным хлебом — верили, что она придает сил и защищает от болезней осенью.

1 сентября считалось удачным для смены работы, начала новых дел и творчества. Девушки гадали на суженого: бросали орехи на стол и смотрели, куда они покатятся — оттуда и следовало ждать жениха. Однако действовали и запреты. Нельзя было завидовать и сплетничать — это могло навлечь беду и убытки. Также не рекомендовалось надевать белую одежду — лучше выбирать яркие бордовые и красные тона. Запрещалось чинить обувь или надевать новую перед поездкой, чтобы не навлечь неудачу. Ходить босиком по полу тоже не стоило — считалось, что через ноги может проникнуть простуда.

По погоде на Феклу Свекольницу предсказывали зиму. Туманное утро сулило снежную зиму, журавли, летящие на юг, предвещали холода. Какая погода 1 сентября — такая будет и осень. Если луна опускалась «рогами вниз» — ждали ненастных дней. А зеленая свежая трава обещала мягкую зиму.