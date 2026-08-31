Россия сменила тактику и начала бить по узлам: эксперт объяснил, почему удары по Украине усилились

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что усиление российских ударов по украинским регионам связано с изменением тактики и переходом к точечному уничтожению логистических центров, складов и транспортных хабов в глубоком тылу. Об этом сообщает MK.RU.

Аналитик пояснил, что сейчас российские военные наносят удары не по площадям, а по ключевым узлам, обеспечивающим снабжение ВСУ. Речь идет о складах, транспортных хабах, железнодорожной инфраструктуре и энергоснабжении. По его словам, за последние дни в Киеве и области уничтожены десятки логистических центров, через которые шло снабжение украинской армии. Дандыкин подчеркнул, что такая тактика не случайна: это планомерная работа по подрыву возможностей противника в тылу. Переход к уничтожению сил ВСУ в глубоком тылу стал логичным продолжением стратегии, направленной на ослабление обороноспособности Украины перед осенне-зимним периодом.



Ранее российские удары перекрыли логистику НАТО под Киевом и Одессой.