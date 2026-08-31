Сомнолог Бузунов перечислил 5 причин сонливости после полноценного сна

Даже после восьмичасового сна можно чувствовать себя разбитым, и виноваты в этом не только недостаток отдыха, — сомнолог Роман Бузунов перечислил пять неочевидных причин постоянной сонливости, среди которых индивидуальная норма организма, социальный джетлаг и даже дефицит железа. Об этом сообщает aif.ru.

Врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов объяснил, что не всегда дело в количестве часов. Во-первых, у каждого человека есть своя индивидуальная норма сна: некоторым для восстановления нужно больше стандартных семи-восьми часов. Во-вторых, важен режим: если в будни человек встает рано, а в выходные отсыпается до обеда, организм испытывает так называемый социальный джетлаг — сбой биоритмов, который делает отдых неэффективным.

Третья причина — условия в спальне. Шум, свет, неподходящая температура, неудобные матрас или подушка делают сон поверхностным и мешают полноценному восстановлению. Четвертая группа факторов — дефицит железа, витаминов, нарушения работы щитовидной железы, а также тревога и депрессия. И наконец, пятая причина — заболевания сна, включая апноэ и синдром беспокойных ног, которые часто остаются незамеченными.

Бузунов подчеркнул, что если исключить первые четыре причины, а сон все равно не освежает, особенно при наличии храпа, стоит обратиться к сомнологу. Существует около 60 различных нарушений сна, и поставить точный диагноз может только специалист.



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