Глава Луховиц проверил ход ремонта дороги в микрорайоне Молодежный-2

В Луховицах началось долгожданное преображение одной из ключевых улиц в Молодежном-2. Речь идет о дороге на Новослободской, которая долгие годы оставалась грунтовой, создавая неудобства для автомобилистов и пешеходов. Совсем скоро этот участок получит твердое асфальтовое покрытие, что значительно повысит комфорт и безопасность передвижения.



Глава округа Марк Черемисов лично оценил первый этап работ вместе с местным депутатом из фракции партии «Единая Россия» Валентиной Строковой. Проверка показала, что подрядчик работает без отставания от графика. На первом отрезке дороги уже уложен геотекстиль и подготовлено песчаное основание. Однако проектом предусмотрен более широкий комплекс мер: помимо укладки асфальта, специалисты укрепят обочины, обустроят систему водоотведения и установят новые дорожные знаки.



Ремонт реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и по муниципальной программе развития дорожно-транспортного комплекса. Строительная готовность объекта сейчас оценивается в 15%. Представители подрядной организации заверили администрацию, что все работы будут завершены в установленный срок — до конца сентября. Рисков срыва поставленных задач на данный момент не выявлено, темпы ремонта признаны удовлетворительными.



Администрация округа держит ход строительства на особом контроле, чтобы жители микрорайона получили качественную и безопасную дорогу в обещанные сроки.