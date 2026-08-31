Школа №2 Лобни откроется после капитального ремонта в День знаний

Школа расположена на Фестивальной улице. Ее построили в 1978 году. Капремонт провели в рамках госпрограммы и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе ремонта в здании привели в порядок кровлю и фасад, заменили инженерные системы и сантехнику, обновили двери и окна, провели внутреннюю отделку, установили новую мебель и современное оборудование.

В учреждении также был реализован проект «Моя школа — моя история». На стенах здания изобразили символы Лобни: Шуховскую водонапорную башню, Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Киово и другие достопримечательности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе к 1 сентября откроют восемь новых школ.