Школа №2 Лобни откроется после капитального ремонта в День знаний
В Лобне капитально отремонтировали школу №2
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Лобне завершился капитальный ремонт школы №2. Обновленное учреждение откроется 1 сентября, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Школа расположена на Фестивальной улице. Ее построили в 1978 году. Капремонт провели в рамках госпрограммы и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
В ходе ремонта в здании привели в порядок кровлю и фасад, заменили инженерные системы и сантехнику, обновили двери и окна, провели внутреннюю отделку, установили новую мебель и современное оборудование.
В учреждении также был реализован проект «Моя школа — моя история». На стенах здания изобразили символы Лобни: Шуховскую водонапорную башню, Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Киово и другие достопримечательности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе к 1 сентября откроют восемь новых школ.