Специалисты «Мособлэнерго» завершают комплекс мероприятий по подготовке оборудования к зиме

Энергетики Подмосковья завершают подготовку к отопительному сезону

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Подмосковные энергетики завершают работы в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, специалисты АО «Мособлэнерго» по программе повышения надежности электроснабжения потребителей построили порядка 12 км линий электропередачи и отремонтировали почти 15 км, а также построили четыре трансформаторные подстанции и отремонтировали семь.

В рамках программы капремонта привели в порядок около 117 км ЛЭП, а также 189 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. По инвестиционной программе построили и отремонтировали порядка 135 км ЛЭП, а также ввели 69,63 МВА трансформаторной мощности.

Кроме того, к зиме подготовили 551 единицу спецтехники и 136 мобильных электростанций, провели 43 объектовые противопожарные тренировки и 126 противоаварийных тренировок.

«Успешная подготовка к зиме — это командная работа, где мы действуем в тесной связке с главами муниципалитетов, ресурсоснабжающими организациями и самими жителями. Мы учли обращения и пожелания из шести приоритетных округов — Истры, Солнечногорска, Ступина, Чехова, Раменского, Лобни — и сконцентрировали там дополнительные ресурсы. Кроме того, держим обратную связь: филиалы компании до середины сентября отрабатывают замечания Ростехнадзора и реагируют на сигналы от администраций», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все объекты теплоснабжения региона должны получить паспорта готовности до 15 сентября.

Актуально
Подмосковье
Министерство энергетики Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное