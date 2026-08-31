Специалисты «Мособлэнерго» завершают комплекс мероприятий по подготовке оборудования к зиме

Подмосковные энергетики завершают работы в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, специалисты АО «Мособлэнерго» по программе повышения надежности электроснабжения потребителей построили порядка 12 км линий электропередачи и отремонтировали почти 15 км, а также построили четыре трансформаторные подстанции и отремонтировали семь.

В рамках программы капремонта привели в порядок около 117 км ЛЭП, а также 189 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. По инвестиционной программе построили и отремонтировали порядка 135 км ЛЭП, а также ввели 69,63 МВА трансформаторной мощности.

Кроме того, к зиме подготовили 551 единицу спецтехники и 136 мобильных электростанций, провели 43 объектовые противопожарные тренировки и 126 противоаварийных тренировок.

«Успешная подготовка к зиме — это командная работа, где мы действуем в тесной связке с главами муниципалитетов, ресурсоснабжающими организациями и самими жителями. Мы учли обращения и пожелания из шести приоритетных округов — Истры, Солнечногорска, Ступина, Чехова, Раменского, Лобни — и сконцентрировали там дополнительные ресурсы. Кроме того, держим обратную связь: филиалы компании до середины сентября отрабатывают замечания Ростехнадзора и реагируют на сигналы от администраций», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все объекты теплоснабжения региона должны получить паспорта готовности до 15 сентября.