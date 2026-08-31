Более 33 тыс. человек посетили площадки акции «Ночь в кино» в Подмосковье

Ежегодная акция «Ночь в кино» прошла в Подмосковье более чем на 230 площадках. Их посетили свыше 33 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Кинопоказы проходили как в классических залах учреждений культуры, так и под открытым небом.

В программу акции вошли новинки и хиты отечественного кинематографа, в том числе историческая драма «Ангелы Ладоги», военная картина «Малыш», семейные фильмы «Буратино» и «Чебурашка 2».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева к открытию.